Sel ve dolunun vurduğu Yozgat'ta ekin tarlada kaldı. Borç harçla ektikleri tarlaların hasadını bekleyen çiftçi isyanda. İyice borçlanmak istemeyen çiftçi, Yozgat'ın afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Ürünler tarlada kaldı, arpa ve buğday ziyan oldu, çiftçi dara düştü.



Yozgat'ta hafta başından bu yana önce sağanak, ardından dolu yağdı.



Ekili alanlar zarar gördü. Çiftçi, Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Yozgat'ın "Afet Bölgesi" ilan edilmesini istedi.



Sadece yağışlar değil, bölge 5 yıldır etkili olan kuraklık ve yüksek girdi maliyetlerini belini büktüğü çiftçiler, çıkmazda.



Zaten borçlular. Borcu borçla kapatmak istemiyorlar.



Eğer acil bir önlem planı yapılmazsa bu yıl buğday ve arpa ambarlarında sıkıntı yaşanacak. Bu sıkıntı Yozgat'ı değil Türkiye'yi sarsacak.



ulusal.com.tr