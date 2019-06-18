banner1005
CHP'li ve HDP’li belediyelere suç duyurusu
CHP'li ve HDP’li belediyelere suç duyurusu
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

''Yozgat afet bölgesi ilan edilsin''

Sel ve dolunun vurduğu Yozgat'ta ekin tarlada kaldı. Borç harçla ektikleri tarlaların hasadını bekleyen çiftçi isyanda. İyice borçlanmak istemeyen çiftçi, Yozgat'ın afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

''Yozgat afet bölgesi ilan edilsin''

Ürünler tarlada kaldı, arpa ve buğday ziyan oldu, çiftçi dara düştü. 

Yozgat'ta hafta başından bu yana önce sağanak, ardından dolu yağdı. 

Ekili alanlar zarar gördü. Çiftçi, Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan Yozgat'ın "Afet Bölgesi" ilan edilmesini istedi. 

Sadece yağışlar değil, bölge 5 yıldır etkili olan kuraklık ve yüksek girdi maliyetlerini belini büktüğü çiftçiler, çıkmazda. 

Zaten borçlular. Borcu borçla kapatmak istemiyorlar.

Eğer acil bir önlem planı yapılmazsa bu yıl buğday ve arpa ambarlarında sıkıntı yaşanacak. Bu sıkıntı Yozgat'ı değil Türkiye'yi sarsacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Yozgat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.