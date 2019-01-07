Bitlis kent merkezi, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime ara verildi. Yozgat'ın Kadışehri'nde ve Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okulların tatil edildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.



Elazığ'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda 7 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime ara verildi.



Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri'nde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ve Kadışehri ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

