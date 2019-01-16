banner1002
YouTube o videoları yasakladı!
YouTube o videoları yasakladı!
Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Gül'den ABD'ye Gülen'in iadesi çağrısı
Gül'den ABD'ye Gülen'in iadesi çağrısı

Yozgat Kırşehir ve Niğde'de okullar tatil mi? (16 Ocak 2019 Kar Tatili)

Yozgat Kırşehir ve Niğde'de okulların yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı tatil edildiği açıklandı

Yozgat Kırşehir ve Niğde'de okullar tatil mi? (16 Ocak 2019 Kar Tatili)

Yozgat, Kırşehir ve Niğde'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Sorgun ve Saraykent  ilçelerinde tüm okullar, kent merkezi ile Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

 Kırşehir 

Kırşehir'de, Mucur Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. 
Kar yağışının durumuna göre yarın için değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Niğde
Niğde'de, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Etiketler; #kar #tatil #Niğde #Yozgat #Kırşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.