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Yozgat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Açıklama geldi

 Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

YURT 11.02.2020, 23:07
Yozgat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Açıklama geldi

 Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
#Yozgat
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