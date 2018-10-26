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Yozgat'ta 157 keçi 155 koyun...

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu.

Yozgat'ta 157 keçi 155 koyun...

Yozgat’ın Yerköy ilçesinin Hüyük Mahallesi Mezbaha mevkisinde besici Hasan Mangal, dün akşam havanın soğuk olmasından dolayı keçi ve koyunlarını meradan ahıra getirdi.

Gece hayvanlara yem verdikten sonra evine giden Mangal, sabah ahıra geldiğinde hayvanların telef olduğunugördü.

Mangal, AA muhabirine, "Gece 01.00’de koyun ve keçileri yemledikten sonra evime gittim. Sabah hayvanları otlatmak için ahıra geldiğimde 157 keçi ve 155 koyunu ölmüş halde buldum. Akrabalarımı çağırdım ama iş işten geçmişti." dedi.

Hayvanların, penceresi bulunmayan ahırda havasızlıktan telef olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler; #Yozgat #Yerköy #keçi #koyun
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