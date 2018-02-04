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Yozgat'ta iki aile arasında kavga: 8 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Yozgat'ta iki aile arasında kavga: 8 yaralı

Karaşar Mahallesi Kevser Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aile üyeleri birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Aynı aileden Emrah, Hakverdi, Sevim, Suna, Mehmet ve Sevgi Dağ ile diğer aileden Osman S. ile Kazım Y. yaralandı.

Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emrah Dağ, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili Osman S. ve Kazım Y. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #aile arasında kavga
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