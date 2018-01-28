Sorgun ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



F.D'nin (16) kullandığı 06 BS 5826 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat karayolunun Sorgun Çatmasöğüt Mahallesi yakınlarında devrildi.



Yaralanan sürücü ile araçtaki arkadaşları M.D.Ç, N.K. ve İ.B, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.



F.D, M.D.Ç. ve İ.B, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.