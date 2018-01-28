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Yozgat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sorgun ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

F.D'nin (16) kullandığı 06 BS 5826 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat karayolunun Sorgun Çatmasöğüt Mahallesi yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki arkadaşları M.D.Ç, N.K. ve İ.B, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.D, M.D.Ç. ve İ.B, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #trafik kazası #otomobil #4 yaralı
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