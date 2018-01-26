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Yozgat'ta portakal yüklü tır binaya çarptı: 1 yaralı

Sürücünün yaralandığı kazada, tırın dorsesindeki portakallar yola döküldü

Yozgat'ta portakal yüklü tır binaya çarptı: 1 yaralı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde iki katlı binaya çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kayseri'den Yozgat istikametine seyreden Üzeyir Kartal yönetimindeki 52 K 5292 plakalı tır, Sarıkaya ilçe merkezinde kontrolden çıkarak eski Süt Birliği binasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Kartal, Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan portakallar yola saçıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola dökülen portakalları topladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #trafik kazası #Sarıkaya
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