YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Bozok Üniversitesi’nde tecavüz iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ‘Yozgat'ta, üniversite öğrencisi bir genç kızın 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı akabinde bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı’ iddia edildi.





Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında yazılı açıklama yaparak, paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:



“Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlar uyarınca kollukça yapılan araştırmalar sonucu, söz konusu sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Yozgat ilinde meydana gelen bir olay bulunmamakta olup, sosyal medya hesapları ile bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan iddia ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu söz konusu sosyal medya hesabından gerçek dışı iddiada bulunduğunu (şaka yaptığını beyan eden) ifade eden kişi ve kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek soruşturmaya başlanmış olup, Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”