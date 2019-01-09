Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi. Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.



Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.



Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü, il genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

