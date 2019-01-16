Yozgat ve Tokat'ta okullar yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı tatil edildi.

Tokat'ta, etkili olan kar nedeniyle öğleden sonra 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun karın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.



Öğrencilerin güçlük yaşamaması için Almus, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.



YOZGAT



Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.