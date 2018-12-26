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Yozgat'ta bugün okullar tatil mi?

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık Çarşamba (bugün) eğitime ara verildi. 

Yozgat'ta bugün okullar tatil mi?

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Meteoroloji çarşamba günü Yozgat çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını açıklamıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat
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