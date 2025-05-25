Yozgat’ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yozgat’ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. M.A. idaresindeki 66 DD 388 plakalı cip, Yerköy’e bağlı Delice köyü yakınlarında P.Y. yönetimindeki 06 EDR 352 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan B.D., D.D., A.D. ve N.A. isimli yolcular da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildiGıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildiSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yozgat
Günün Manşetleri
4 günde 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Vatan Partisi’nden Edirne'de NATO/ABD'ye karşı bağımsızlık yemini
Vatan Partisi NATO'nun karşısına dikildi
Bir haftada yarım milyondan fazla sürücüye ceza
Vatan Partisi'nden NATO Mitingi
Dolmabahçe'de sürpriz zirve
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak
Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Gıdada skandal tablo Gıdada skandal tablo
Canan Karatay’dan yaza özel incelme formülü Canan Karatay’dan yaza özel incelme formülü