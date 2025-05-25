Yozgat’ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. M.A. idaresindeki 66 DD 388 plakalı cip, Yerköy’e bağlı Delice köyü yakınlarında P.Y. yönetimindeki 06 EDR 352 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan B.D., D.D., A.D. ve N.A. isimli yolcular da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.