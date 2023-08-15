Yozgat'ta eline fırçayı alan müdür işçiler okulu boyadı! Takdirleri topladı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy'un öncülüğünde gerçekleştirilen bir etkinlik dikkat çekti. Aksoy, pansiyonun bakım ve onarım çalışmalarını denetlemek üzere gittiği okulda, işçilerle birlikte eline fırça alarak pansiyonun boyama işlemine katıldı.

MÜDÜR ELİNE FIRÇAYI ALDI, OKUL BOYADI



Geçtiğimiz yıllarda okulların dış cephe boyama işlerine katkıda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, bu yıl da aynı özveriyle hareket ederek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunun bakımını üstlendi. Pansiyonun öğrencilere daha güzel ve konforlu bir ortam sunabilmesi amacıyla gerçekleştirilen boyama çalışmalarına destek olan Aksoy, aynı zamanda işçilerin yanında yer alarak iş birliği içerisinde boyama işlemine katıldı.

Müdür Aksoy:

- Kız pansiyonumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazırlanıyor. Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Sevgili gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede eğitim görmesi için çaba harcıyoruz. İşçilerimizle birlikte boyama çalışmalarına katılarak, detaylı bilgiler ediniyoruz. Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce pansiyonumuzdaki çalışmaları tamamlayarak öğrencilerimize hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu gaye ile emek veren okul yöneticilerimize ve destek personeline teşekkür ederim.





