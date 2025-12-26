Yozgat’ta rezidansta patlama: Yaralılar var!

İl merkezindeki bir rezidansta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yozgat’ta rezidansta patlama: Yaralılar var!
Yayınlanma:

Olay, Yozgat il merkezi Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bulunan Alfa Rezidans’ta meydana geldi. Binanın bir dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDAN BALKONDAN KURTARILDILAR

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına hızla müdahale etti. Patlamanın yaşandığı daire kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde bulunan 19 yaşındaki C.D. yaralanırken, yan dairede bulunan 2 kişi yoğun dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri, dumana maruz kalan vatandaşları balkondan tahliye ederek kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada büyük bir gürültüyle patlama sesi duyduğunu belirtti. Olay anını anlatan Uçar, şunları söyledi: "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ sağlim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar"

Ekipler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yozgat patlama
