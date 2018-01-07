Dolar ne kadar oldu
Dolar ne kadar oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
O öğretmen açığa alındı
O öğretmen açığa alındı
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sorgun ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

 Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsan Alparslan (22) yönetimindeki 66 LP 091 plakalı otomobil, Sorgun-Karalık yolu Sarıçiçek mevkisinde Sabit Yiğit'in (38) kullandığı 66 LP 074 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, Sabit Yiğit'in kullandığı araçta bulunan Fadime Yiğit (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çayözü köyü yakınlarında ise Adem Küçükdeveci (34) yönetimindeki 06 HC 0513 plakalı kamyonet devrildi.

Kazada sürücü Adem Küçükdeveci ile yanında bulunan İbrahim Aksan (40) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik Kazaları #Sorgun #1 ölü 4 yaralı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı
Sonraki Haber
Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.