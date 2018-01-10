KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yük treni, bariyer sisteminin çalışmadığı hemzemin geçitte kamyonete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük treni, 'Dikkat, hemzemin bariyer sistemi çalışmamaktadır, kontrollü geçiniz' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu hemzemin geçitten dikkatsizce yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Esmer ile yanında oturan eşi Nimet Esmer yaralandı.
Esmer çifti ambulansla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tavşanlı ilçesinde yük treni, bariyer sisteminin çalışmadığı hemzemin geçitte kamyonete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yük treni, bariyer sisteminin çalışmadığı hemzemin geçitte kamyonete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
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