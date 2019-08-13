Hatay'da 1 kişinin öldüğü yük treninin traktöre çarpma anı kameraya yansıdı. Yurt genelindeki çok sayıda trafik kazası da MOBESE'ler tarafından kaydedildi. Kazaların temel nedeni; Kuralsızlık, hız ve dikkatsizlik oldu.

Yük treni traktöre çarptı. Traktör sürücüsü oğlunu kurtardı ancak kendisi canından oldu.Kaza Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşandı. Yük treni Yeşiltepe hemzemin geçidine yaklaştığında traktör de karşıya geçiyordu.Raylardaki traktörde bulunan sürücü araçtan önce oğlunu indirdi. Mehmet Kozak bölgeden uzaklaştı. Arkasına baktığında ise babası Sedat Kozak için çok geçti. 45 yaşındaki vatandaş trenin altında kaldı.O anlar yük treninin kamerasınca kaydedildi.Konya, Siirt, Uşak ve Adana'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet sürücüsü, kavşaktan karşısına çıkan motosiklete yandan çarpıyor.Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle havada takla attıktan sonra yere düşerek metrelerce sürükleniyor.Siirt... Sarı aracın sürücüsü önünde ilerleyen otomobili farkedemiyor. Ardından kaza meydana geliyor.Uşak'ta bir vatandaş yaya geçidinin biraz ilersinden karşıya geçmek isterken hızla genel tır durumu son anda farkediyor. Ve olanlar oluyor...Adana'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, orta refüjde bulunan yaya geçidindeki iki yayayı eziyor.Yayaların çimenlik alana düştüğü, otomobilin ise karşı şeride geçtikten sonra durabildiği görülüyor.Görüntüleri paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı; Mesajda, "Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." denildi.