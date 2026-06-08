Yüksek ateş, baş dönmesi ve bayılma... Sıcaklar bastırdı, uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi

Yaz mevsiminin etkisini hissettirdiği Haziran ayında termometrelerin yükselmesiyle beraber hastanelere başvurular hız kazandı. Acil servislerde özellikle sıcak hava kaynaklı rahatsızlıkların yanı sıra trafik kazaları ve açık alan aktivitelerine bağlı yaralanmalar nedeniyle belirgin bir yoğunluk gözlemleniyor. Koruyucu önlemlerin alınmasının hem bireysel sağlığı koruduğu hem de sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, yüksek sıcaklıkların vücutta sıvı ve mineral kaybına yol açarak ciddi sağlık problemlerini tetiklediğini kaydetti. Açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı bulunan bireyler, yaşlılar ve çocukların sıcak havaların olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Durukan, sağlık kuruluşlarına vakit kaybetmeden başvurulmasının önemine değinerek "Haziran ayıyla birlikte bölgemizde hava sıcaklıkları belirgin şekilde yükseliyor. Uzun süre güneş altında kalmak, yetersiz sıvı tüketimi ve yoğun fiziksel aktivite sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle risk grubundaki bireylerde bu durum hayati sonuçlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.

ORGAN HASARINA YOL AÇABİLİR

Sıcak çarpmasının acil müdahale gerektiren ciddi bir tıbbi tablo olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Durukan; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma, bilinç bulanıklığı, bayılma, nefes darlığı ve çarpıntı belirtilerine karşı uyarıda bulundu. Risk belirtileri görüldüğünde zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Durukan, "Sıcak çarpması geliştiğinde vücudun ısı düzenleme mekanizması bozulur. Hastanın hızlı şekilde serin ortama alınması ve tıbbi değerlendirmeden geçirilmesi gerekir. Tedavide gecikme organ hasarına kadar ilerleyebilen ciddi sonuçlara yol açabilir" dedi.

SAAT 11.00 İLE 16.00 ARASINA DİKKAT

Sıcak havalardan korunma yöntemlerine dair bilgiler veren Prof. Dr. Durukan, güneş ışınlarının en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunulmaması gerektiğini kaydetti. Yaz ayları boyunca vatandaşları bilinçli davranmaya davet eden Durukan, "Bol su tüketilmeli, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmeli, mümkün olduğunca gölge alanlarda kalınmalıdır. Yaşlı bireylerin ve kronik hastaların sıvı tüketimine ayrıca dikkat edilmelidir. Çocukların kapalı araçlarda kısa süreliğine dahi olsa yalnız bırakılmaması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kaydetti.