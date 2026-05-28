Yüksek ateşle hastaneye başvurdu, kurtarılamadı! Sivas'ta KKKA nedeniyle üçüncü can kaybı

Hafik ilçesine bağlı Adamlıköyü'nde ikamet eden, evli ve 4 çocuk babası R.D., beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet Hastanesine başvurdu. Burada gerçekleştirilen ilk kontrollerin ardından KKKA virüsü şüphesi taşıdığı değerlendirilen hasta, ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

VÜCUDUNDA KENE İZİ BULUNAMADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.D., doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Vefat eden hastanın vücudunda yapılan detaylı incelemelerde herhangi bir kene veya kene ısırığı izine rastlanmadı. Tıbbi bulgularda fiziksel bir iz saptanmamış olmasına karşın, laboratuvar tetkikleri sonucunda R.D.'nin kanında KKKA virüsü bulunduğu kesinleşti.

R.D.'nin hayatını kaybetmesi, bölgedeki kene kaynaklı hastalık tehlikesinin boyutunu da yeniden gözler önüne serdi. Bu son vefatla birlikte, Sivas genelinde bu yıl içinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı.