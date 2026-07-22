Yüksek elektrik maliyeti üretimi vuruyor: “Çiftçi üretimden koptu, mısır ve pamuk alanları daraldı.”

Elektrik maliyeti çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor.



Sık sık çiftçilerle bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılında tarımsal sulama abone sayısının 796 bin 391 olduğunu söyledi. Yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin, borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Üretici artık tarlasında ürün yetiştirmekten önce elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünür hale geldi.

Şanlıurfa Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, çiftçinin elektrik maliyetlerini karşılamakta zorlandığını söyledi.



Sulama yapılamadığı için ürünler kuruyor, emek boşa gidiyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sulama elektriğine destek verilmesi şart.