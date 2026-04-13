Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı

Aksaray’da bir çay bahçesinde yaşanan olayda, yüksek sesle konuştuğu öne sürülen müşteri, kendisini uyaran garsona bıçakla saldırdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.’yü uyardı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ö., yanında taşıdığı bıçakla Yıldız’ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Samet Can Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.