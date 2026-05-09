Yüksek sesli müzik tartışması cinayetle bitti! Genç adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme tartışması cinayetle sonuçlandı. Sanayi sitesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan bir çocuk babası genç adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, müzik sesi nedeniyle iki kişi arasında anlaşmazlık yaşandı. Oto kurtarıcılık ve motosiklet tamirciliği yaptığı öğrenilen İsmail Süzan ile kaynak ustası Ali Topallar arasında yüksek sesle müzik dinleme konusu üzerinden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Gerilimin tırmanması üzerine Ali Topallar pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda vücuduna saçmalar isabet eden İsmail Süzan kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan adam, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan Süzan, doktorların acil serviste yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan genç adamın ölüm haberi, ailesini ve ilçe halkını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden İsmail Süzan'ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Yalı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Topallar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin başlatılan tahkikat ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

