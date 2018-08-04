Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi aldına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.



1 POLİS ŞEHİT OLDU



Patlamada ağır yaralanan 1 Polis kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu





ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

