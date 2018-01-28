Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kilo 424 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kilo 424 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Açıklamada, "26 Ocak günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünün içindeki 2 şahsın üzerinde yapılan aramada bir kilo 424 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir.



Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.