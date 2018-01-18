Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "18 Ocak'ta Yüksekova ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş olup, şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.