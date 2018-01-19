Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan kadınlar, Yüksekova'da görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere 350 adet atkı ördü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan kadınlar tarafından Yüksekova'da görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere 350 adet atkı örüldü.

Münevver Dölcel tarafından başlatılan kampanyaya, okul aile birlikleri üyeleri, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) kursiyerleri olmak üzere çok sayıda kadın destek verdi.

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'nda düzenlenen törende, kadınlar ördükleri 350 atkıyı, Yüksekova'daki Mehmetçiklere ulaştırılması için Karamürsel Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim etti.

Karamürsel Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, projenin çok güzel olduğunu ve önemsediklerini belirtti.



Emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Güneydoğu'ya göndereceğimiz bu ürünler, oradaki askerlerimiz tarafından annelerinin ördüğü ürünler olarak addedildi. Bizim askerimizin, polisimizin terörle çok ciddi mücadelesi var. Biz bu organizasyonu yapabiliyorsak, rahat uyuyorsak onların sayesinde. Buradaki kalp onlar için atıyor diyebiliriz. Karamürselli annelerimize bu örnek davranışından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. El emeği göz nuruyla hazırladıkları atkılar, Mehmetçik'e çok büyük moral olacaktır. Çok değerli şefkatli annelerin, ablaların şefkatli güzel elleriyle ve dualarla örmüş olduğu atkıların manevi değeri çok yüksek. Şimdi askerlerimizin bulunduğu alanda yaklaşık 1,5 metre kar var. Buzul dağlarının en tepesinde askerlerimiz görev yapıyor. Örmüş olduğunuz atkıların askerlerimize ulaşmasını sağlayacağız."



Münevver Dölcel de Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde buna benzer projelerin olduğunu vurguladı.

Başlattığı kampanyaya, kadınların büyük destek verdiğine işaret eden Dölcel, "Ben de Karamürsel’de neden olmasın diyerek, bu projeyi ilk önce okulların aile birlikleriyle daha sonra Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK kurslarıyla daha sonra da sanal alemde paylaştım, herkesin gönüllü olduğunu gördüm. Karamürsel’deki birçok annelerden de destek geldik. İnşallah ülkenin her yerinde bu tür davranışlar olur. Eminiz ki Mehmetçiklerimiz de çok mutlu olacak. Güneydoğu’daki Mehmetçiklerimiz için hazırlamış olduğumuz atkı ve Karamürsel’i tanıtım broşürleri de göndereceğiz. Bizler her zaman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Onları çok seviyoruz. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Atkı örenlerden Nilgün Köstekli (60) ve Suzan Aktaş (60) da projeyi duyduklarında hemen atkı örmeye başladıklarını anlattı.

Daha sonra Şehit Er Hüseyin Güldal’ın annesi Münevver Güldal, ördüğü atkıyı Karamürsel Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu’na verdi.

