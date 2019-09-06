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Yumuktepe Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmaları hızlandı

Mersin Yumuktepe Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmaları hızlandı. En eski yerleşim yerlerinden biri olan höyükte kalkolitik döneme ait yerleşim yeri inceleniyor.

YURT 06.09.2019, 23:35

Tarihi höyükteki kazıları,18 kişilik ekip yürütüyor.

Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Arkeologlar höyüğün çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

3 değişik alanda çalışan arkeoglar höyükte kalkolitik döneme ait yerleşimi inceliyor.

Yaklaşık bir ay daha devam edecek kazı çalışmalarında çalışan kişi sayısı 30'a çıkarılacak.
 

ulusal.com.tr

#Mersin
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