Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Çakıl, olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği, kahvehanede oturan Abdullah Y. yaralandı.



Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Hasan Ç'nin naaşı, yapılan incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cinayet zanlısı Abdil A. olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.