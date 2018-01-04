banner962
Eski TRT spikeri tutuklandı
Eski TRT spikeri tutuklandı
Milyonlarca kişi aldı... O işlemler kolaylaştı!
Milyonlarca kişi aldı... O işlemler kolaylaştı!
Ankara'da ulaşıma zam olacak mı? Mustafa Tuna açıkladı
Ankara'da ulaşıma zam olacak mı? Mustafa Tuna açıkladı
Galatasaraylı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Galatasaraylı yıldız Türkiye'den ayrıldı

Yunak'ta cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yunak'ta cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Çakıl, olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği, kahvehanede oturan Abdullah Y. yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasan Ç'nin naaşı, yapılan incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Abdil A. olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Usta isimlerin eserleri müzayedede satışa sunulacak
Sonraki Haber
Ordu turizmine 7,5 milyon lira kaynak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.