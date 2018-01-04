Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Çakıl, olay yerinde hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği, kahvehanede oturan Abdullah Y. yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hasan Ç'nin naaşı, yapılan incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı Abdil A. olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.
Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.