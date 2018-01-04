İzmir'in Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı şekilde Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 31 Suriyeli sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 31 Suriyeli sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, İzmir-Çeşme otoyolu Alaçatı gişeleri yakınında 35 ES 767 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.



İçinde 13'ü çocuk 19 Suriyeli sığınmacı bulunan aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmak istedi ancak ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Sürücü A.Ş. (31) gözaltına alınırken araçta 24 can yeleği ve 3 şambrel bulundu.



Çevrede araştırma yapan ekipler, aynı grupla Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 12 Suriyeli sığınmacı ile onlara yardım etmeye çalışan Y.K.'yi (17) de yakaladı.



İşlemleri için emniyete götürülen organizatörlerden A.Ş.'ye "fazla yolcu taşımak, araç kullanırken telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve 'dur' ihtarına uymayarak tehlikeli araç kullanmaktan 2 bin 561 lira para cezası" kesildiği öğrenildi.



Sığınmacılar, İzmir Göç İdaresine teslim edildi.