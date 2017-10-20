Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, sınır devriyelerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği devriye askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 şüpheli ve yanlarında iki çocuk yakaladı.Yapılan ilk incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.