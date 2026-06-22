Yunanistan Ve Ermenistan'a net yanıt: "Horon Bizumdur" diyerek dünya sahnesine çıkıyorlar!

28 Haziran'da İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan bu görkemli etkinlikte, 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon teperek Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi hedefliyor. "Horon Bizumdur" adı verilen organizasyonla, Türk halk oyunlarının uluslararası alandaki aidiyetinin tescillenmesi ve görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Hüseyin Güler: "Halk Oyunları Bu Milletin Ortak Hafızasıdır"

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, halk oyunlarının Türk kültürünün yaşatılmasındaki stratejik önemine vurgu yaparak tüm vatandaşlara katılım çağrısında bulundu. Güler, gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halk oyunlarımız; milletimizin hafızası, kültürü ve ortak ruhudur. Bizler için horon da zeybek de sadece bir oyun değil; tarihimizin, mücadelemizin ve kardeşliğimizin yaşayan mirasıdır. 28 Haziran’da Maltepe'de gerçekleştireceğimiz rekor denemesi, sadece bir rekor organizasyonu değil; kültürümüze, tarihimize ve milli değerlerimize sahip çıkma iradesidir. 7’den 70’e herkesi bu büyük kültür buluşmasına davet ediyoruz."

Hedef Yunanistan Ve Ermenistan'ın Rekorlarını Geride Bırakmak

Federasyon yetkilileri, son yıllarda bazı halk oyunlarının komşu ülkeler tarafından sahiplenilmeye çalışıldığına dair tartışmalara dikkat çekerek, bu organizasyonun söz konusu iddialara karşı güçlü bir yanıt niteliği taşıdığını belirtti. Dünyadaki benzer rekorlara dair verileri paylaşan Başkan Hüseyin Güler, şu bilgileri aktardı:

Yunanistan'ın Rekoru: Halk dansları alanında Yunanistan'da 2 bin 800 kişinin katılımıyla kırılan bir Guinness rekoru bulunuyor.

Ermenistan'ın Rekoru: Ermenistan'da ise 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir rekor organizasyonu mevcut.

Türkiye'nin Hedefi: Köklü ve zengin bir kültüre sahip olan Türkiye'nin, birlik ve beraberlik içinde 5 bin kişilik bu rekoru rahatlıkla kırabileceği öngörülüyor.

Gelecek yıllarda bu organizasyonun daha da genişletileceğini duyuran federasyon, önümüzdeki yıl İzmir'de 10 bin kişinin katılımıyla dev bir zeybek organizasyonu düzenlemek için şimdiden planlama çalışmalarına başladıklarını müjdeledi.

"Yunan Zeybeği İle Türk Zeybeği Arasında Belirgin Farklar Var"

Uluslararası platformlarda Türk kültür mirasına yönelik yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine de değinen Güler, özellikle Yunanistan'ın zeybek kültürünü "Zeybekiko" adıyla dünya kamuoyuna sunma çabalarına açıklık getirdi. İki kültürün zeybek oyunları arasında belirgin farklar olduğunu söyleyen Güler, Türk zeybeğinin duruşunun, figürlerinin ve anlattığı hikayenin tamamen farklı olduğunu; özgürlüğü, cesareti ve Anadolu'nun efelik geleneğini temsil ettiğini ifade etti.