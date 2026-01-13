Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı! Dünür katili hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dünürünü silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Nazmi Çelik hakim karşısına çıktı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Çelik'in yanı sıra, maktul Abdulkadir Tozkoparan'ın (47) eşi Safiye Tozkoparan, oğlu Serhat Tozkoparan, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

TANIK: SİLAH SESİNDEN ÖNCE TARTIŞMA YAŞANMADI

Duruşmada dinlenen tanık M.A., olay günü taksisine binen sanığı tanımadığını, şahsı sadece gideceği yere bıraktığını beyan etti. Olayın meydana geldiği yerde kırtasiye dükkanı bulunan tanık Y.T. ise o anları mahkemede anlattı.

Silah sesini duyduktan sonra dışarı çıktığını belirten Y.T., "Silah sesi duyduğumda dışarı çıktım. Komşum Abdulkadir Tozkoparan'ı yerde yatarken gördüm. Olay yerindeki kişi aniden plakasını alamadığım bir otomobile binip kaçtı. Silah sesinden önce hiçbir kavga ya da tartışma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

"ELİNİ BELİNE ATINCA ATEŞ ETTİM"

Kızının, maktulün oğlu Serhat Tozkoparan ile evli olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirten sanık Nazmi Çelik savunmasında iddiaları yanıtladı. Önceki ifadelerini yineleyen Çelik, maktulün kendisine hamle yaptığını öne sürdü.

Çelik savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Abdulkadir Tozkoparan olay yerinde araçtan inip elini beline attı. Üzerime doğru gelince bir el ateş ettim, sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Edirne'ye gittim ve orada polis tarafından yakalandım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki Safiye ve Serhat Tozkoparan ise sanığın cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nazmi Çelik'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve kaçma ihtimali nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celseye getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 12 Ekim 2024 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nazmi Çelik'in, boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokak ortasında tabancayla öldürdüğü iddia edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, 5 Kasım 2024'te Yunanistan sınır kapısından kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanmıştı.