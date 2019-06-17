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Yüne hayat veren sergi

Önce yünü serilip, desenleniyor, ardından üzeri tülle kaplıyor. Zeytinyağlı sabun ve suyla ıslatılıyor. Ardından debme yani dövme işlemi başlıyor. Ve keçe oluşuyor.

Yüne hayat veren sergi

İzmir Narlıdere Halk Eğitim Merkezinde yüne hayat verenler keçe ile nasıl tanıştıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Aldıkları eğitimin ardından kendi sergilerini hazırlayan kursiyerler çanta, deri elbise, sandalye kılıflarına işlenen keçe 3 boyutlu olarak da işleniyor.

Halk Eğitim Merkezinde eğitimleri Şenay Aytaç veriyor. Aytaç keçeyi oluşturken kullandıkları malzemelerin Yün, su ve zeytinyağlı sabun olduğunu dile getirdi.

Aytaç Keçe'nin Türk Kültürüne ait bir el sanatı olduğunu vurguladı.

Narlıdere Halk Eğitim Müdürü Selahattin Cilasin 320 saatten oluşan Dövme Keçe kursunun 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Cilasin Halk eğitim merkezinde verilen kursalara kayıt için 15 yaşını doldurmanın yeterli olduğunu dile getirdi.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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