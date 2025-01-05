Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk

Türkçeyi ve Türk kültürünü yurt dışına taşıyan Yunus Emre Enstitüleri’nde yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 kişi tutuklandı.



Şüphelilerin, Yunus Emre Vakfını sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğrattığı iddia ediliyor.



Soruşturma Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.



Savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11'i yakalanmıştı. 4 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.



2016-2024 arasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı görevini yürüten Şeref Ateş’ten ise haber alınamıyor.



Şeref Ateş 2 Ocak’ta görevinden alınmış ve ardından Enstitüde teftiş başlatılmıştı.



Kuruma 2016-2024 yılları arasında başkanlık yapan Ateş’le ilgili Aydınlık Gazetesi’ne konuşan kaynaklar kurumun etkinlikleri üzerinden “milyarlık” yolsuzluk yapıldığını ileri sürdü.



Kaynaklar ayrıca Şeref Ateş’in kurumun Almanya’daki mali işlerini damadına emanet ettiğini ve damadıyla ilgili çok fazla şikâyet olduğunu söyledi.



Enstitü’nün Avrupa teşkilatında uzun yıllar görev alan farklı bir kaynak ise 2022’de Alman polisinin iki kurum çalışanını 240 bin avro ile yakaladığını kaydetti.



Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile birlikte Özel Kalem Müdürü M.D. de aranıyor.