Bartın Irmağı'na önceki gün giren yunus denize doğru yönlendirilirken bugün yeniden ırmağa girdi. Ekipler, yunusu denize ulaştırılmak için yeniden çalışma başlattı.

Yunus tatlı suya geri döndü.



Önceki gün, Bartın Irmağı'na giren yunus, ekiplerce küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirilmişti.



Bugün, aynı yunus yeniden ırmağa girdi.



Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti.



Botlara binen ekipler, ses çıkararak yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusun denize ulaşması için çabaladı.



Irmaktaki balıkların peşine düştüğü düşünülen yunusun denize varabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



ulusal.com.tr