Yurdu saran şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ardahan'da şap hastalığının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Hastalık nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçedeki uzmanlarca aşı ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Şap Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri de karantinaya alınan alanlarda çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar, merkeze bağlı Çalabaş köyü yaylasında vatandaşlarla görüşüp hastalığının önlenmesi hususunda teknik bilgiler paylaştı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılığın Ardahan için önemli olduğunu belirterek, bu nedenle şap hastalığıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Uzman ekiplerin konuyu yakından takip ettiğini dile getiren Öner, şu ifadeleri kullandı:

- Bu manada birçok noktada yayılımı önlemek için karantina uygulamasını başlattık. Bu süreçte, aldığımız önlemler doğrultusunda eski yayılma kırıldı. İnşallah yakın bir zamanda hastalığın tamamen ortadan kalktığını göreceğiz.

255 BİN BÜYÜKBAŞIN AŞISI TAMAMLANDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kısa sürede kentin gündeminde şapı çıkaracaklarını vurguladı.

Aşılama ve karantina işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Cineviz, şu ifadeleri kullandı: