Kış mevsimi etkisini arttırdı. Yurdun bir çok kesimine kar yağdı. Karın düşmediği yerlerde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu havanın hakim olduğu yurdumuzdan en ilginç görüntü ise Kars’tan geldi.

Soğuk hava kendisini hissettirdi. Bir çok kente kar yağdı. Yurtta kar yoksa da, sağanak yağış vardı.Hakkari’de kar ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Depin mevkisi yakınlarında dağdan dev kaya parçaları koptu. Yolu kapattı.Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırdı. Yolu ulaşıma açtı.Van'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Başkale ilçesinde 20, Bahçesaray ilçesinde de 3 yerleşim birimine yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamadı.Karabet Geçiti'nde kar nedeniyle yol zaman zaman kapandı. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Geçidi’nde de kar yağışı ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı.Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Karayolları ekipleri, sürücüleri araçlarında zincir ya da çekme halatı bulunmadan geçmemeleri konusunda uyardı.Mardin'in Nusaybin ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle bazı ev ve yollar su altında kaldı. Ekipler su tahliyesi için çalışma yaptı.Edirne’de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Sıcaklığın sıfırın altında seyretmesi, kentteki bazı heykellerde buz sarkıtları oluşturdu.Günün en ilginç görüntüsü ise Kars’tan geldi. Sarıkamış ilçesinde iki gündür kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Tüm yaşamı da olumsuz etkiledi. Öyle ki Tepe Mahallesi’nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan şaşkınlık yarattı.İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre olarak ölçüldü. Karayolları 18’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapanmaması için yollarda kar küreme çalışması yürüttü.Yurt genelinde soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.