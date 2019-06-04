Türkiye Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Yurdun dört bir yanında benzer manzaralar yaşandı. Bayram namazı kılındı, vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Türkiye Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yurtta bayram sevinci yaşanıyor. Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar camileri doldurdu.Burası da Karabük. Safranbolu Merkez Camii'nde genç yaşlı çok sayıda vatandaş birlikte saf tuttu.Burası da, Anadolu'nun ilk camii olarak bilinen Hatay'daki Habib-i Neccar Camii. Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Mersin ve Osmaniye'de de benzeri manzaralar yaşandı.Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ise bayram sevincini buruk yaşıyor. Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ndeki sığınmacılar bayram namazını Ensar Camii'nde kıldı. Sığınmacılara çikolata ikram edildi. Kilis'teki Öncüpınar ve Elbeyli'deki konteyner kentlerde de benzer görüntüler vardı.Kütahya'da Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camiler doldu taştı.Burası da Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Camii. 1323 tarihinden kalma camiye sığmayan vatandaşlar avluya taştı.Türkiye'nin en kuzeybatı ucunda yer alan Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar güne bayram namazıyla başladı. Cami çıkışında herkes birbiriyle bayramlaştı.