Türkiye'nin dört bir yanından ihbar yağdı. Kar yağışının etkisiyle vatandaşlar dağda, yaylada, yolda mahsur kaldı. Ekipler, saatlerce süren çalışmaların ardından mahsur kalan yurttaşları kurtarabildi. Görüntüler, Tokat, Ankara, Muş ve Düzce'den...

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oldu. Mahsur kalan yurttaşlar ihbar yağdırdı. Ekipler zorlu ve uzun süren çalışmaların ardından yurttaşları kurtardı.



Kar ve tipinin esir aldığı kentlerden Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 4 yurttaş yaylada mahsur kaldı. Jandarmayı arayarak yardım istediler. Kısa sürede harekete geçen ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı. En sonunda ulaştı ancak bir kişi yaşamını yitirmişti.



3 yurttaş ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hazım Yıldız'ın cesedi ise morga gönderildi. Yurttaşların define aramak için yaylaya gittiği öğrenildi. Jandarmaya verdikleri bilgide tavuk yediklerini ve Yıldız'ın uyanamadığını söyledikleri belirtildi.



Ankara'nın Elmadağ ilçesinde otomobillerinin kara saplanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 5 saatlik çalışmanın ardından yurttaşlara ulaşıldı. Ambulansta müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Muş'un Hasköy ilçesinde ise kar nedeniyle yollar kapandı. 75 kişi mahsur kaldı.



Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobil ile 2 kamyonette mahsur kalan yurttaşlara ulaştı. İş makinesiyle yolu ulaşıma açtı.



Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden 11 kişi, ani bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Yurttaşlara 10 saat sonra ulaşılabildi.



İhbar üzerine iş makineleri ile yola çıkan ekipler, zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekipler 1,5 metre kar olan bölgede bir vatandaşın traktörünün de yardımıyla mahsur kalan 11 kişinin araçlarını kurtardı.





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