Yurdun dört bir yanında sel felaketi ve su baskınları yaşanıyor. Sağanak yağış Ordu, Düzce, Mersin ve Ankara'da zarara yol açtı.

Kuvvetli sağanak yağış yurdun dört bir yanında sel ve su baskınlarına yol açtı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Hamamüstü deresi taştı. Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerinde ev ve ahırları su bastı.İlçe ile iki köyü bağlayan köprü yıkıldı. Trafikte aksamlar yaşandı.Burası da Ordu. Ünye ilçesinde sağanak yağış hasara yol açtı. Çamurlu Mahallesi'nde 2 evi su bastı.Fevzi Çakmak, İpekyolu, Atatürk, Gölevi ve Çamurlu mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı yollarda çökmeler yaşandı.Kuvvetli sağanak, Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde de sele neden oldu. Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli Mahallesi'nde bir cami ile çok sayıda evi su bastı.Narlı Mahallesi'nde kayısı hali olarak kullanılan alan ile bazı kayısı bahçeleri su altında kaldı.Sağanak yağış Başkent'te de etkili oldu. Çankaya ilçesi'ne bağlı Dikmen semtinde iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.