Yürek yakan kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden çiftin kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi.

Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.’nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN YENİ NİŞANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenildi. Çiftin Isparta’dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun’a dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

AĞABEYİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mustafa Kılıç’ın ağabeyi gözyaşları içinde, “Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?” dedi.

Hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te caminin bodrum katı alevlere teslim olduGaziantep’te caminin bodrum katı alevlere teslim olduYurt
Meteorolojik uyarı: Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur varMeteorolojik uyarı: Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur varYurt
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
Nükleer santralin bulunduğu Dimona kentini vurdu
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
Çok Okunanlar
Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar... Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var Pazartesi günü 68 ilde şiddetli yağmur var