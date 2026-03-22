Yürek yakan kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı’nda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.’nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN YENİ NİŞANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenildi. Çiftin Isparta’dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun’a dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

AĞABEYİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mustafa Kılıç’ın ağabeyi gözyaşları içinde, “Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?” dedi.

Hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş’in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.