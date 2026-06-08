Yürekleri ağza getiren anlar! 3 çocuk babası intihar için surlara çıktı

Emin U.'yu kararından döndürmek ve sakinleştirmek için surların üzerinde uzun süreli bir diyalog süreci başladı. Polislerin ve vatandaşların yoğun çaba sarf ettiği yaklaşık bir saatlik konuşmaların ardından şahıs, intihar eyleminden vazgeçmeye ikna oldu.