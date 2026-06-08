Yürekleri ağza getiren anlar! 3 çocuk babası intihar için surlara çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ailevi sorunlarını gerekçe göstererek surlara çıkan ve yaşamına son vermek isteyen şahıs hareketli anlar yaşattı. Güvenlik güçleri ile vatandaşların araya girmesiyle intihardan vazgeçirilen adam, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan tarihi surlarda meydana geldi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Emin U., aile içinde yaşadığı problemleri öne sürerek surların üzerine çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden ve şahsın atlama ihtimaline karşı paniğe kapılan çevredekiler, hızla yetkililere haber verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve sağlık personeli aşağıda gerekli hazırlıkları yaparken, polis memurları ve çevredeki bazı vatandaşlar Emin U.'nun yanına çıkarak kendisiyle doğrudan iletişime geçti.
Emin U.'yu kararından döndürmek ve sakinleştirmek için surların üzerinde uzun süreli bir diyalog süreci başladı. Polislerin ve vatandaşların yoğun çaba sarf ettiği yaklaşık bir saatlik konuşmaların ardından şahıs, intihar eyleminden vazgeçmeye ikna oldu.
Bulunduğu tehlikeli noktadan polis ve vatandaşların kontrolü eşliğinde güvenli bir şekilde aşağı indirilen Emin U., genel sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.