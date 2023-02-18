Yurt değil adeta yaşam merkezi

11 ilde etkili olan depremlerin ardından yurtlara yerleşen depremzedeler sunulan imkanlardan memnun kaldı. Yaklaşık 5 bin depremzedenin konakladığı Ankara Çubuk Kız Öğrenci Yurdu da bu yurtlardan birisi oldu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ankara Çubuk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaklaşık 5 bin depremzede bulunuyor. Yurdun içinde oluşturulan market, giyim mağazası, berber ve sağlık merkezinde depremzedelere ücretsiz hizmet veriliyor. Yurdun içinde oyun etkinlik alanı, etüt merkezi ve okul öncesi eğitim sınıfı da yer alıyor.



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