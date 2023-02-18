Yurt değil adeta yaşam merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ankara Çubuk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaklaşık 5 bin depremzede bulunuyor. Yurdun içinde oluşturulan market, giyim mağazası, berber ve sağlık merkezinde depremzedelere ücretsiz hizmet veriliyor. Yurdun içinde oyun etkinlik alanı, etüt merkezi ve okul öncesi eğitim sınıfı da yer alıyor.





