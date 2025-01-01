Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulaması sona erdi. Sınır kapılarında dijital ödeme dönemi başladı. Dijital ortamda yapılan ödemeler sayesinde makbuz gösterilmesi gerekmiyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı
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Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, yeni yılla birlikte dijital olarak ödenmeye başlandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.

Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı - Resim : 1

Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı.

Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı - Resim : 2

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi. Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok." dedi.

Cemalettin Demir de çıkış harcını dijital ortamda ödediğini belirtti. İşlemlerin hızlanacağını ifade eden Demir, uygulamayla kapılardaki işlem sürelerinin kısalacağını düşündüğünü kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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