Yurt genelinde kar alarmı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor.
Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerin karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların tedbirli olması istendi.
İSTANBUL İÇİN PAZAR GÜNÜ UYARISI
Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da bugün hava çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu geçecek. Ancak rapora göre; Pazar günü itibariyle İstanbul'a kar geri dönüyor.
MARMARA
Bölgenin doğusu aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar, İstanbul'da ise hafif yağmur şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
BURSA: -5°C, 9°C (Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
ÇANAKKALE: 3°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İSTANBUL: 3°C, 9°C (Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu)
KIRKLARELİ: -1°C, 6°C (Parçalı ve çok bulutlu)
EGE
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney Ege'de rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.
AFYONKARAHİSAR: -9°C, 3°C (Parçalı ve çok bulutlu)
DENİZLİ: -1°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İZMİR: 3°C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu)
MUĞLA: -3°C, 12°C (Parçalı bulutlu)
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA: 3°C, 11°C (Çok bulutlu)
ANTALYA: 6°C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu)
HATAY: 0°C, 10°C (Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı)
ISPARTA: -5°C, 7°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu akşam Sivas çevrelerinin, öğleden sonra ise Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.
ANKARA: -5°C, 1°C (Parçalı ve çok bulutlu)
ESKİŞEHİR: -5°C, 2°C (Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
KAYSERİ: -13°C, -3°C (Parçalı ve çok bulutlu)
KONYA: -5°C, 3°C (Parçalı ve çok bulutlu)
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BOLU: -10°C, 1°C (Çok bulutlu ve sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı)
DÜZCE: -4°C, 6°C (Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
SİNOP: 1°C, 7°C (Aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
ZONGULDAK: 0°C, 7°C (Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar görülecek. Bölgenin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.
AMASYA: -4°C, 4°C (Çok bulutlu)
RİZE: 1°C, 5°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
SAMSUN: -2°C, 6°C (Aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
TRABZON: 2°C, 7°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Malatya hariç bölge genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM: -13°C, -8°C (Aralıklı kar yağışlı)
KARS: -12°C, -8°C (Aralıklı kar yağışlı)
MALATYA: -10°C, -2°C (Çok bulutlu)
VAN: -4°C, 1°C (Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin batısı yağışlı geçecek. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, güneyde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
BATMAN: 0°C, 5°C (Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı)
DİYARBAKIR: -1°C, 4°C (Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı)
GAZİANTEP: -3°C, 3°C (Parçalı ve çok bulutlu)
MARDİN: 2°C, 4°C (Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı)