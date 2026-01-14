Yurt genelinde kar alarmı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Bölgenin doğusu aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar, İstanbul'da ise hafif yağmur şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

BURSA: -5°C, 9°C (Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı)

ÇANAKKALE: 3°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu)

İSTANBUL: 3°C, 9°C (Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu)

KIRKLARELİ: -1°C, 6°C (Parçalı ve çok bulutlu)