Yurt Genelinde Kar ve Fırtına: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yurt genelinde kar ve fırtına etkili oldu. AFAD, yaşanan fırtınalı havada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığı duyurdu. Kastamonu ve Artvin’de yük gemileri karaya oturdu. Hatay İskenderun’da sağanak nedeniyle deniz taştı. Meteorolojiden Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Başkente yılın ilk karı düştü.

Olumsuz hava koşullarının bilançosu ağır oldu. AFAD, son birkaç gün içerisinde yaşanan hava durum raporunu açıkladı.

Yurt genelinde çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığı duyuruldu.



AFAD açıklamasında 47 ilde turuncu, 29 ilde ise sarı uyarı verildiği hatırlatıldı, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yinelendi.



Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir kuru yük gemisi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebat, uzun saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı.



Artvin'in Hopa ilçesinde de bir yük gemisi karaya oturdu. Ekipler, 6'sı Türk 13 kişilik mürettebatın tahliyesi için gemiyle kara arasında zipline sistemi kurdu.

Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Beşikdüzü ilçesinde ise deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak, kayboldu. Bulunmaları için çalışma başlatıldı.



Sürmene ilçesinde de Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birimin olduğu alanda fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi. 5 askeri personel yaralandı. Park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.



Sağanak, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ise denizi taşırdı. Rögarlar tıkandı. Su, ara sokaklara kadar ulaştı. Caddeler sokaklar sular altında kaldı.



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ulusal Kanal’a konuştu.

Bu ürkütücü dev dalgaların oluştuğu yer de Giresun’un Tirebolu ilçesi. Ordu'da ise etkili olan fırtına sonrası hasar tespitine başlandı. Kent genelinde 110 ev ve 1 caminin çatısı hasar gördü.



Öte yandan Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı geldi. Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.





Kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Sivas’ta ise havalimanının bulunduğu bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.



Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi mevkisinde bir otobüs kayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki kara saplandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan otobüs, seferine devam etti. Gümüşhane ve Yozgat’ta ise kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Yurt genelinde fırtına, sağanak ve kar etkisini sürdürecek.





