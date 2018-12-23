Yurt genelinde yoğun sis etkili oldu. Diyarbakır'da hava ulaşımı aksadı, Edirne, Ardahan, Malatya ve İstanbul'da sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığındaki ani değişimlerin neden oldu sis yurdun pek çok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.



Diyarbakır'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.



Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 4 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli yapılabildi.



Edirne'de de yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte trafik durma noktasına geldi.



Ekipler, trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Ardahan kent merkezinde sis ve soğuk havadan dolayı kentte kırağı oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı.



Malatya'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.



Şehir merkezinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, Elazığ ve Kayseri kara yollarını kullanacak sürücüler uyarıldı.



İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösterdi.



Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Silivri'de D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



ulusal.com.tr