19 Mayıs’ın 100. Yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Genci yaşlısı yediden, yetmişe herkes bulundukları şehirlerde ellerinde bağımsızlık bayrağıyla kutlamaların yapıldığı meydanlara koştu.

Tam yüz yıl geçti bağımsızlık meşalesinin yandığı günden bu yana. Yüz yıl sonra Türk Milleti vatanına bayrağına Ata'sına bağlılığı meydanlarda tekrar gösterdi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlandı.İzmir’de yapılan kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı üzerinde Motorlu Yamaç Paraşütü uçuruldu. Paraşüt törene katılanları selamladı.Dağcılık kulüpleri ise Türk Telekom binasından Türk bayraklı ve Atatürk Posteriyle iniş gösterisi yaptı.Aydın’da Adnan Menderes Stadyumu'nda düzenlenen törende efeler meydandaydı.Denizli’de ise bin 919 öğrenci harmandalı oynadı. Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutladı. Okul bahçesinde koreografi ile Türkiye haritası içinde 100 yıl yazısını oluşturuldu.Hatay’da yapılan kutlamalarda vatandaşlar büyük Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile yürüyüş gerçekleştirdi.Kutlamalarda yer gök Türk Bayrağıyla donatıldı. Mardin'deki törenlere 40 metrelik bayrak damga vurdu. Törene katılanlar, Atatürk posteriyle Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na yürüdü.Tüm yurtta yapılan etkinliklerde Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençler jimlastik gösterileri, halk oyunları ve spor müsabakalarıyla hem bayramlarını kutladı hem de izleyenlerin büyük beğenisini aldı.