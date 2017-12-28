Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da bu yıl Aralık ayı sıcak geçiyor. "Bu mevsimde böyle hava görmedik" diyen Erzurumlular, güneşin keyfini çıkardı. Sivas ve Samsun'da ise kayak sezonu kötü başladı.

Geçen yıl karla mücadele vardı...



Bu yıl güneş ve sıcak hava var....



Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde bu mevsimde eksi 30 dereceyken şimdi güneş var.



Vatandaş, sıcak havayı görünce kendini dışarı attı. Uzun yıllar bu mevsimde böyle hava görmeyen Erzurumlular, güneşin tadını çıkardı.



Sadece Erzurum değil, Sivas'ta da benzer manzaralar vardı.



Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde...



Beklen kar gelmedi. 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı'nda bulunan kayak merkezi sezona kötü başladı.



Bu görüntüler de Samsun'un Ladik ilçesinden.



Akdağ Kayak Merkezi'nde ise kayak sezonu 1 ay geç başladı.



Sıcak hava diğer canlıları da etkiledi. Sibirya bölgesinden göç eden kuğular Van'a erken geldi. Flamingolar da göç etmedi.



Kuğular ve flamingolar sazlıkta konaklıyor.







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